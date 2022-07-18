Він Дизель отримав визнання громадськості після зйомок у бойовиках.

Голлівудський актор Він Дизель сьогодні відзначає своє 54-річчя. На честь цього свята УНІАН зібрав найкращі фільми з його участю, які вам обов'язково потрібно подивитися.

"Форсаж"

Фільм "Форсаж" - це була перша глобальна робота Віна Дизеля. Саме вона у 2001 році зробила його справжньою зіркою голлівудського кіно. У цьому фільмі він зіграв роль Домініка Торетто, ватажка банди вуличних гонщиків, що займаються дрібним розбоєм. Крім того, заради цієї ролі Дизелю довелося записатися на курси каскадерів.

"Три ікси"

У цьому фільмі Він Дизель виконав роль Ксандера Кейджа - екстремального супергероя, злегка схожого на Джеймса Бонда. Цікаво, що спочатку йому хотіли знайти заміну, бо він запросив занадто високий гонорар, але режисер наполіг, щоб саме він грав в "Трьох іксах".

"Лисий нянька: Спецзавдання"

Роль в цьому фільмі стала несподіванкою для Віна, адже йому довелося зніматися в драматичній комедії, а не у звичному для нього бойовику. Актор виконав роль Шейна Вулфа - колишнього морського піхотинця, який охороняв працюючого на уряд вченого і п'ятьох його дітей.

"Вартові галактики"

У "Вартових галактики" Він Дизель зіграв роль древовидного гуманоїда Грута. Чи вдалося йому це - дивіться вже зараз.

"Чорна дірка"

За нехитрим сюжетом фільму, група космічних мандрівників в результаті аварії потрапила на невідому планету, де мешкали злісні чудовиська, що виповзали на поверхню ночами. У цьому фільмі Він Дизель зумів гідно зіграти кримінальника Річарда Ріддіка, який умів бачити в темряві і став єдиною надією на порятунок людей, що вижили.

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