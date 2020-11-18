Брежнєва зняла кліп / instagram.com/ververa
Відома співачка Віра Брежнєва представила кліп на пісню "Сестра".
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38-річна артистка на кадрах постала оголеною, прикривши свої інтимні місця лише дошкою для серфінгу. Цікаво, що на відео Віра танцює за ширмою, але її фігуру можна розглянути.
Також в кліпі є момент, на якому Брежнєва сидить на косатці, але вже в синьому купальнику. Крім того, Віра зняла в кліпі свою старшу дочку і подруг.
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