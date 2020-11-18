Співачка зняла в кліпі ще й свою старшу дочку.

Відома співачка Віра Брежнєва представила кліп на пісню "Сестра".

Читайте такожМеладзе представив абсолютно новий склад групи "ВІА Гра"

38-річна артистка на кадрах постала оголеною, прикривши свої інтимні місця лише дошкою для серфінгу. Цікаво, що на відео Віра танцює за ширмою, але її фігуру можна розглянути.

Також в кліпі є момент, на якому Брежнєва сидить на косатці, але вже в синьому купальнику. Крім того, Віра зняла в кліпі свою старшу дочку і подруг.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН