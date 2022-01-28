Прем'єра відбудеться за три тижні.

Netflix показав трейлер другого сезону серіалу "Космічні сили".

Ролик опублікований на YouTube- каналі Netflix.

"Навіть гравітація не може їх утримати. Космічні сили повертаються", - йдеться в описі ролика.

У новому сезоні, який вийде 18 лютого, команда космічних військ зіткнеться з проблеми в колективі та всупереч їм матиме довести свою цінність керівництву.

Нагадаємо, серіал "Космічні сили" вийшов у травні 2020 року. Він розповідає історію про американського генерала Марка Нейрда, який мріє очолити ВПС. Замість цього його призначають командиром космічних сил - нового військового підрозділу армії США, створеного за ініціативою Дональда Трампа.

Марку доручають одразу кілька завдань. По-перше, повернути присутність американців на місяць. А, по-друге, домогтися повного домінування в космосі. Головну роль виконує зірка серіалу "Офіс" Стів Карелл.

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