Серіал "Володар перснів" від Amazon стане найдорожчим в історії.
Тільки перший сезон обійдеться в 465 млн доларів.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Виданню підтвердили, що Amazon витратить приблизно 650 мільйонів Новозеландських доларів - 465 мільйонів доларів США - тільки на перший сезон шоу.
"Це фантастика, це дійсно так. Це буде найбільший телесеріал з коли-небудь створених", - прокоментував Міністр економічного розвитку і туризму Нової Зеландії Стюарт Неш.
Для порівняння: виробництво "Гри престолів" на HBO обходилося приблизно у 100 мільйонів доларів за сезон.
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Однак карколомна ціна "Володаря перснів" майже напевно не відображає тільки вартість виробництва. Наприклад, права на власність Толкіна оцінюються у 250 мільйонів доларів. Крім того, створення Середзем'я пов'язане зі значними стартовими витратами, такими як декорації, костюми та реквізит, які будуть використовуватися протягом усього серіалу.
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