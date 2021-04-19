На перший сезон Amazon планує витратити рекордні 465 млн доларів.

Серіал "Володар перснів" від Amazon стане найдорожчим в історії.

Тільки перший сезон обійдеться в 465 млн доларів.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Виданню підтвердили, що Amazon витратить приблизно 650 мільйонів Новозеландських доларів - 465 мільйонів доларів США - тільки на перший сезон шоу.

"Це фантастика, це дійсно так. Це буде найбільший телесеріал з коли-небудь створених", - прокоментував Міністр економічного розвитку і туризму Нової Зеландії Стюарт Неш.

Для порівняння: виробництво "Гри престолів" на HBO обходилося приблизно у 100 мільйонів доларів за сезон.

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Однак карколомна ціна "Володаря перснів" майже напевно не відображає тільки вартість виробництва. Наприклад, права на власність Толкіна оцінюються у 250 мільйонів доларів. Крім того, створення Середзем'я пов'язане зі значними стартовими витратами, такими як декорації, костюми та реквізит, які будуть використовуватися протягом усього серіалу.

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Автор: Катерина Лиманська