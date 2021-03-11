Організатори вважають пісню політизованою.

На сторінці конкурсу в Facebook з'явилася заява EBU щодо заявки Білорусі на участь у конкурсі.

Організатори Євробачення визнали пісню гурту "Галаси ЗМеста" політизованою. Тому їм запропонували замінити або змінити трек "Я навчу тебе". В іншому випадку вони не зможуть виступити на конкурсі.

Євробачення-2021: що відомо

Конкурс буде проводитися в Роттердамі, але якщо країни знову оголосять жорсткий карантин, Роттердам буде проводити конкурс без глядачів, а країни, що беруть участь, будуть виступати в студіях своїх країн

Починаючи з конкурсу 2021 року виконавцям буде дозволено використовувати заздалегідь записаний бек-вокал. Це зроблено для того, щоб знизити кількість членів делегації, розширити творчий потенціал кожної заявки і знизити технічне навантаження на мовника-організатора

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Автор: Діана Могилєвич