Go_A на Євробаченні 2021 / фото instagram.com/go_a_band

Композиція гурту Go_A для міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 продовжує підкорювати слухачів з усього світу. 

На своїй сторінці в Instagram група сповістила про ще одне досягнення. 

Композиція SHUM, написана для міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021, увірвалась у глобальний рейтинг популярного інтернет-сервісу потокового аудіо Spotify. Трек гурту Go_A зайняв 5 сходинку за кількістю прослуховувань.

SHUM увірвалась на 5 місце глобального рейтингу Spotify / скрін instagram.com/go_a_band/

20 травня SHUM увійшов до 50 найбільш вірусних пісень у світі.

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Автор: Вікторія Гордієнко