Етнофолк-гурт Go_A продовжує поширювати українську музику на світову аудиторію.

Композиція гурту Go_A для міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 продовжує підкорювати слухачів з усього світу.

На своїй сторінці в Instagram група сповістила про ще одне досягнення.

Композиція SHUM, написана для міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021, увірвалась у глобальний рейтинг популярного інтернет-сервісу потокового аудіо Spotify. Трек гурту Go_A зайняв 5 сходинку за кількістю прослуховувань.

20 травня SHUM увійшов до 50 найбільш вірусних пісень у світі.

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Перед першим півфіналом Євробачення-2021 букмекери прогнозували представнику України 5 місце у списку фіналістів. Інші учасники конкурсу тільки позитивно відгукувалися про пісню групи.

18 травня Go_A запалили сцену у Роттердамі та підкорили глядачів оригінальним виступом і виконанням композиції SHUM. Гурт впевнено увійшов до фіналу.

Всього за добу після того, як відгримів перший півфінал, відео номеру гурту отримало перше місце в трендах ютубу. Ролик набрав більше як 1,2 мільйона переглядів за день. Вже 22 травня, перед фіналом, цифра збільшилась до 6,7 мільйона переглядів.

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Автор: Вікторія Гордієнко