Go_A на Євробаченні 2021 / фото instagram.com/go_a_band
Композиція гурту Go_A для міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 продовжує підкорювати слухачів з усього світу.
На своїй сторінці в Instagram група сповістила про ще одне досягнення.
Композиція SHUM, написана для міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021, увірвалась у глобальний рейтинг популярного інтернет-сервісу потокового аудіо Spotify. Трек гурту Go_A зайняв 5 сходинку за кількістю прослуховувань.
SHUM увірвалась на 5 місце глобального рейтингу Spotify / скрін instagram.com/go_a_band/
20 травня SHUM увійшов до 50 найбільш вірусних пісень у світі.
Гурту Go_A: новини на тему
- Перед першим півфіналом Євробачення-2021 букмекери прогнозували представнику України 5 місце у списку фіналістів. Інші учасники конкурсу тільки позитивно відгукувалися про пісню групи.
- 18 травня Go_A запалили сцену у Роттердамі та підкорили глядачів оригінальним виступом і виконанням композиції SHUM. Гурт впевнено увійшов до фіналу.
- Всього за добу після того, як відгримів перший півфінал, відео номеру гурту отримало перше місце в трендах ютубу. Ролик набрав більше як 1,2 мільйона переглядів за день. Вже 22 травня, перед фіналом, цифра збільшилась до 6,7 мільйона переглядів.
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