Україні вдалося зберегти свою 8 позицію в оновленому рейтингу букмекерів.

До старту міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 залишився один день, й букмекери оновили свої ставки щодо ймовірного переможця.

Так, згідно з даними офіційного сайту шоу, Італія (гурт Måneskin) стала лідером букмекерських ставок. Раніше вона не входила до топ-3.

На другій сходинці розмістилася колишня країна-фаворитка конкурсу Франція. Її представлятиме Барбара Праві.

Третє місце посіла Мальта. Дестіні Чукуньєре задовго до початку Євробачення 2021 називали ймовірною переможницею цьогорічного конкурсу. Вона тривалий час посідала лідерську позицію у рейтингу букмекерів, та згодом опустилася на друге місце.

Четверта - Ісландія, а п'ятим став Кіпр. Україна поки зберігає свою 8-му позицію.

Євробачення 2021: що відомо

Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні. Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїхала група Go_A з піснею "Шум".

Півфінали й фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

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Автор: Ольга Робейко