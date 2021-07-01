У мережі з'явився трейлер оновленої "Попелюшки", в якій одну з головних ролей зіграє темношкірий гей Біллі Портер.
Також в трейлері можна побачити співачку Камілу Кабельо, яка зіграє саму Попелюшку. Починається відео з того, що глядачам показують, як Попелюшка не просто мріє про Принца, а сильно захоплена дизайном суконь, бо вона хоче створити неймовірне плаття для балу.
Крім того, у фільмі прозвучать як особисті пісні Каміли, так і інтерпретації на її треки.
"Це було одним з найбільш чарівних подій у моєму житті. Я не можу дочекатися, коли ви побачите це", - сказала Кабельо.
Зазначимо, прем'єра фільму відбудеться 3 вересня 2021 року на Amazon.
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