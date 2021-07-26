Так, дев'ятий сезон розпочнеться 7 листопада і буде називатися "Декстер: Нова кров".

Серіал "Декстер", який цієї осені повернеться на екрани після восьмирічної перерви, отримав перший повноцінний трейлер.

У ролику, який з'явився на Youtube-каналі Showtime оприлюднені також підзаголовок додаткового сезону і дата його виходу.

Так, дев'ятий сезон розпочнеться 7 листопада і буде називатися "Декстер: Нова кров". За сюжетом, 10 років по тому після зникнення в урагані "Лаура" головний герой живе тихим життям в містечку Айрон-Лейк в штаті Нью-Йорк. Однак після несподіваних подій в цьому тихому місці він починає знову чути свого Темного попутника. Слоганом сезону стане фраза: "Ти можеш сховатися від свого минулого, але не можеш втекти".

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Крім Майкла Сі Холла, який повернеться до образу Декстера, в "Новій крові" свої ролі зіграють Джон Літгоу (маніяк на прізвисько Трійця) і Дженніфер Карпентер (сестра Декстера Дебра). Як саме їх повертатимуть в сюжет, тримається в таємниці, оскільки за сюжетом основного шоу на момент нових серій вони вже давно мертві, передає 112ua.tv.

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Автор: Ірина Погоріла