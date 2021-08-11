Прем'єра шостого сезону серіалу відбудеться 10 вересня 2021 року.

Стрімінгова платформа Netflix оприлюднила трейлер фінального сезону серіалу "Люцифер".

Згідно з сюжетом, занепалий ангел Люцифер захоче пожити на землі, і це буде Лос-Анджелес. Побачити прем'єру можна буде 10 вересня цього року на Netflix. Всього очікується десять серій.

Головні ролі в шостому сезоні серіалу зіграють Том Елліс, Лорен Джерман, Кевін Алехандро, Д.Б. Вудсайд, Леслі-Енн Брандт, Рейчел Харріс та інші актори.

Нагадаємо, остання серія п'ятого сезону закінчилася вирішальною сутичкою Михайла і Люцифера, яка визначила хто відправиться в рай, хто - в пекло, і кому судилося до кінця днів коротати час на Землі.

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Автор: Діана Могилєвич