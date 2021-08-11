Стрімінгова платформа Netflix оприлюднила трейлер фінального сезону серіалу "Люцифер".
Згідно з сюжетом, занепалий ангел Люцифер захоче пожити на землі, і це буде Лос-Анджелес. Побачити прем'єру можна буде 10 вересня цього року на Netflix. Всього очікується десять серій.
Головні ролі в шостому сезоні серіалу зіграють Том Елліс, Лорен Джерман, Кевін Алехандро, Д.Б. Вудсайд, Леслі-Енн Брандт, Рейчел Харріс та інші актори.
Нагадаємо, остання серія п'ятого сезону закінчилася вирішальною сутичкою Михайла і Люцифера, яка визначила хто відправиться в рай, хто - в пекло, і кому судилося до кінця днів коротати час на Землі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Кетрін Зета-Джонс зіграє Мортішу Аддамс у новому серіалі Тіма Бертона для Netflix
- До Дня Незалежності з'явився трейлер фільму "Туристична Україна в просторі і часі"
- Названо нового героя загадкового шоу "Маскарад"
- Крісу Хемсворту - 38: не тільки Marvel і бойовики в кар'єрі австралійського красеня
- Марго Роббі зніметься в новому фільмі Уеса Андерсона