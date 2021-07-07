Постановник Зак Снайдер ("300 спартанців","Ліга справедливості", "Армія мерців") працює над новим проектом для Netflix – це епічна фантастика під назвою "Бунтівна Луна"

Як повідомляє Variety, співавторами сценарію разом зі Снайдером виступлять Шей Хаттен ("Армія мерців", "Джон Уік 3") і Курт Йонстад ("300 спартанців", "Вибухова блондинка").

Проект описується як "велика фантастична пригода". Головним героєм буде загадкова дівчина, яка несе відповідальність за добробут мирної людської колонії на околицях галактики. Їй потрібно зібрати воїнів для захисту від загарбників.

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Зазначається, що Снайдер спочатку розробляв ідею «Бунтівної Луни» для всесвіту «Зоряних воєн», але зараз вирішив довести її до самостійного проекту. Амбітні плани постановника передбачають створення цілої нової фантастичної франшизи.