Зйомки планують розпочати навесні.

Apple TV+ продовжив на третій сезон науково-фантастичний серіал «Заради всього людства» (For All Mankind).

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Серіал вирішили продовжити ще до виходу другого сезону, прем'єра якого запланована на 19 лютого наступного року. Зйомки планують розпочати навесні.

«Заради всього людства»: що відомо про серіал та новий сезон

Вперше «Заради всього людства» вийшов 1 листопада минулого року, в день запуску Apple TV+.

Проектом займається творець «Зоряного крейсера «Галактика» Рональд Д. Мур.

У головній ролі знімається Юель Кіннаман («Загін самогубців», «Видозмінений вуглець»). Також в шоу грають Сара Джонс («Прокляття») та Майкл Дорман («Патріот»).

Серіал розповідає про те, що могло статися, якби космічні перегони між США та СРСР ніколи не закінчилася.

Події другого сезону розгорнуться в 1983 році, коли президентом став Рональд Рейган, а напруга між СРСР та США досягля піку.

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Автор: Катерина Шварц