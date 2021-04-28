Дизайнер присвятив кліп всім мрійникам.

Відомий дизайнер Жан Гріцфельдт випустив кліп, який присвятив усім мрійникам.

У кліпі продемонстрували нову колекцію дизайнера сезону Fashion Week 2021/2022. Цікаво, що кліп отримав назву «Ми заручники сузір'їв».

"Свою дебютну fashion-роботу я присвячую всім мрійникам», - сказав Жан.

Хто такий Жан Гріцфельдт:

Жан Гріцфельдт - один з топових українських дизайнерів. У його вбрання одягаються більшість вітчизняних зірок, а його колекції завжди зухвалі, сміливі і екстравагантні. Шити красиві і модні сукні Жан хотів ще з дитинства, тому напрямок його роботи доставляє дизайнеру істотне задоволення.

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Автор: Діана Могилєвич