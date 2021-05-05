Зйомки фільму почнуться восени.

Популярна актриса Томасін Маккензі зніметься в байопіку "Досконалість".

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Про це повідомляє Deadline.

Картина розповість про гімнастку з США Керрі Страг. Вона в 1996 році принесла своїй команді золото на Олімпіаді. Попри травму щиколотки, вона все ж виступила на брусах.

Режисером фільму стала Олівія Вайлд. Відомо, що зйомки почнуться восени. Одразу після того, як Уайлд закінчить роботу над своїм другим фільмом.

Відзначимо, Томасін Маккензі судилося стати зіркою екрану, адже вона народилася в сім'ї акторів. Однак досягти кар'єрних висот дівчині допомогло не відоме прізвище, а працьовитість, природна харизма і талант перевтілення.

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Автор: Діана Могилєвич