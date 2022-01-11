Х'ю Лорі з'явиться в новому проекті з Марком Руффало.

Англійський актор Х'ю Лорі і американський актор італійського походження Марк Руффало знімуться в серіалі за романом "Все те незриме світло".

Про це повідомляє видання Deadline.

Читайте такожТретій сезон "Гри в кальмара": творці ведуть перемовини з NetflixNetflix зніме адаптацію роману американського письменника Ентоні Дорра "Все те незриме світло", відзначеного Пулітцерівською премією у 2015 році.

Сюжет книги розвивається під час Другої світової війни одночасно у Франції та Німеччині. У центрі оповідання - сліпа французька дівчинка Марі-Лора ЛеБлан і німецький хлопчик Вернер, які намагаються вижити під час війни.

Зірка "Доктора Хауса" Х'ю Лорі зіграє дідуся Марі-Лори - Етьєна ЛеБлана, ексцентричного і замкнутого героя Першої світової війни.

Марк Руффало, двічі лауреат премії "Еммі", виконає роль батька Марі-Лори Даніеля ЛеБлана, головного слюсаря Музею природної історії в Парижі.

У ролі головної героїні постане акторка-новачок Арія Міа Лоберті.

У серіалі буде чотири епізоди, які зніме продюсер "Дивних див" Шон Леві.

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