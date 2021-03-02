Нагородження "переможців" заплановано на 24 квітня.

Антипремія "Золота малина" оголосила списки номінантів на звання кращих з найгірших кіноробіт у 2020 році.

Переліки фільмів та акторів опубліковані на Awardswatch.com.

На цей час представлено розширені списки. Короткий список буде оприлюднено 14 березня, а нагородження пройде 24 квітня.

Антипремія "Золота малина 2021": повні списки номінантів

"Дивовижна подорож доктора Дуліттла"

"365 днів"

"Хеловін Хьюби"

"Мьюзік"

"Не та дівчина"

"Острів фантазій"

"Любов, весілля та інші катастрофи"

"Абсолютний доказ"

три фільми "Барбі та Кендра"

"Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"

Найгірший режисер

Рон Ховард - "Сільська елегія"

Чарльз Бенд - три фільми "Барбі та Кендра"

Барбара Бяловас та Томаш Мандес - "365 днів"

Джош Транк - "Капоне. Особа зі шрамом"

Сіа - "Мьюзік"

Стівен Брілл - "Хеловін Хьюбі"

Стівен Гейган - "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"

Браннон Хоуз - "Абсолютний доказ"

Денніс Дуган - "Любов, весілля та інші катастрофи"

Тайлер Спиндел - "Не та дівчина"

Найгірший актор

Роберт Де Ніро - "Де моя щелепа, чувак"

Джеймі Дорнан - "Любов на трьох" та "Дика парочка"

Роберт Дауні-молодший - "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"

Том Харді - "Капоне. Особа зі шрамом"

Адам Сендлер - "Хеловін Хьюбі"

Девід Спейд - "Не та дівчина"

Джон Туртурро - "Далі нікуди"

Пол Хоган - "Чудовий Містер Данді"

Майкл Лінделл - "Абсолютний доказ"

Мішель Морроне - "365 днів"

Найгірша акторка

Дрю Беррімор - "Дублерша"

Енн Гетевей - "Відьми" та "Останнє, чого він хотів"

Кейт Хадсон - "Мьюзік"

Хіларі Суенк - "Полювання" та "Небезпечна спокуса"

Кеті Холмс - "Секрет" та "Лялька 2: Брамс"

Дайан Кітон - "Любов, весілля та інші катастрофи"

Лорен Лапкус - "Не та дівчина"

Меггі Кью - "З днем смерті"

Андреа Райзборо - "Прокляття"

Анна Марія Сіклуцька - "365 днів"

Найгірший актор другого плану

Ніколас Кейдж - "Джиу-джитсу: Битва за Землю"

Чеві Чейз - "Чудовий Містер Данді"

Мел Гібсон - "Сила стихії"

Руді Джуліані - "Борат 2"

Кевін Джеймс - "Хеловін Хьюбі"

Шайа ЛаБаф - "Вибиваючи борги"

Арнольд Шварценеггер - "Таємниця друку дракона"

Нік Свардсон - "Не та дівчина"

Крістофер Вокен - "Де моя щелепа чувак"

Брюс Вілліс - "Наказано знищити" та "Дожити до ранку"

Найгірша акторка другого плану

Крістен Віг – "Диво-жінка: 1984"

Джуді Денч - "Артеміс Фаул"

Гленн Клоуз - "Сільська елегія"

Медді Зіглер - "Мьюзік"

Люсі Хейл - "Острів фантазій"

Сальма Хайєк - "Справжні біси" та "Блаженство"

Демі Мур - "Пташка в клітці. Зараження"

Олівія Ньютон-Джон - "Чудовий Містер Данді"

Меггі Кью - "Острів фантазій"

Джекі Сендлер - "Не та дівчина"

Найгірший екранний дует

Марія Бакалова та Руді Джуліані - "Борат 2"

Джеймі Дорнан та Емілі Блант - "Дика парочка"

Роберт Дауні-молодший і його вкрай непереконливий Уельський акцент - "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"

Джеремі Айронс та Дайан Кітон - "Любов, весілля та інші катастрофи"

Мішель Морроне та Анна Марія Сіклуцька - "365 днів"

Адам Сендлер та його закос під дурника - "Хеллоуїн Хьюбі"

Фейкова CGI-собака та Харрісон Форд - "Поклик природи"

Коуді Рені Камерон і Робін Сідні - три фільми "Барбі та Кендра"

Міна Суварі та Джин Фріман або Нік Стал - "Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"

Лорен Лапкус та Девід Спейд - "Не та дівчина"

Найгірший сценарій

"365 днів"

"Сільська елегія"

"Дивовижна подорож доктора Дуліттла"

"Острів фантазій"

"Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"

"Мьюзік"

"Де моя щелепа, чувак"

"Абсолютний доказ"

три фільми "Барбі та Кендра"

"Не та дівчина"

"Чудовий Містер Данді"

Найгірший ремейк

"Диво-жінка: 1984"

"Мулан"

"365 днів"

"Капоне"

"Дивовижна подорож доктора Дуліттла"

"Хеловін Хьюби"

"Таємниця друку дракона"

"Не та дівчина"

обидва сиквела "Барбі та Кендра"

"Острів фантазій"

"Чудовий Містер Данді"

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Автор: Катерина Шварц