Роберт Дауні-молодший та Енн Гетевей / скріншот
Антипремія "Золота малина" оголосила списки номінантів на звання кращих з найгірших кіноробіт у 2020 році.
Переліки фільмів та акторів опубліковані на Awardswatch.com.
На цей час представлено розширені списки. Короткий список буде оприлюднено 14 березня, а нагородження пройде 24 квітня.
Антипремія "Золота малина 2021": повні списки номінантів
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- "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"
- "365 днів"
- "Хеловін Хьюби"
- "Мьюзік"
- "Не та дівчина"
- "Острів фантазій"
- "Любов, весілля та інші катастрофи"
- "Абсолютний доказ"
- три фільми "Барбі та Кендра"
- "Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"
Найгірший режисер
- Рон Ховард - "Сільська елегія"
- Чарльз Бенд - три фільми "Барбі та Кендра"
- Барбара Бяловас та Томаш Мандес - "365 днів"
- Джош Транк - "Капоне. Особа зі шрамом"
- Сіа - "Мьюзік"
- Стівен Брілл - "Хеловін Хьюбі"
- Стівен Гейган - "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"
- Браннон Хоуз - "Абсолютний доказ"
- Денніс Дуган - "Любов, весілля та інші катастрофи"
- Тайлер Спиндел - "Не та дівчина"
Найгірший актор
- Роберт Де Ніро - "Де моя щелепа, чувак"
- Джеймі Дорнан - "Любов на трьох" та "Дика парочка"
- Роберт Дауні-молодший - "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"
- Том Харді - "Капоне. Особа зі шрамом"
- Адам Сендлер - "Хеловін Хьюбі"
- Девід Спейд - "Не та дівчина"
- Джон Туртурро - "Далі нікуди"
- Пол Хоган - "Чудовий Містер Данді"
- Майкл Лінделл - "Абсолютний доказ"
- Мішель Морроне - "365 днів"
Найгірша акторка
- Дрю Беррімор - "Дублерша"
- Енн Гетевей - "Відьми" та "Останнє, чого він хотів"
- Кейт Хадсон - "Мьюзік"
- Хіларі Суенк - "Полювання" та "Небезпечна спокуса"
- Кеті Холмс - "Секрет" та "Лялька 2: Брамс"
- Дайан Кітон - "Любов, весілля та інші катастрофи"
- Лорен Лапкус - "Не та дівчина"
- Меггі Кью - "З днем смерті"
- Андреа Райзборо - "Прокляття"
- Анна Марія Сіклуцька - "365 днів"
Найгірший актор другого плану
- Ніколас Кейдж - "Джиу-джитсу: Битва за Землю"
- Чеві Чейз - "Чудовий Містер Данді"
- Мел Гібсон - "Сила стихії"
- Руді Джуліані - "Борат 2"
- Кевін Джеймс - "Хеловін Хьюбі"
- Шайа ЛаБаф - "Вибиваючи борги"
- Арнольд Шварценеггер - "Таємниця друку дракона"
- Нік Свардсон - "Не та дівчина"
- Крістофер Вокен - "Де моя щелепа чувак"
- Брюс Вілліс - "Наказано знищити" та "Дожити до ранку"
Найгірша акторка другого плану
- Крістен Віг – "Диво-жінка: 1984"
- Джуді Денч - "Артеміс Фаул"
- Гленн Клоуз - "Сільська елегія"
- Медді Зіглер - "Мьюзік"
- Люсі Хейл - "Острів фантазій"
- Сальма Хайєк - "Справжні біси" та "Блаженство"
- Демі Мур - "Пташка в клітці. Зараження"
- Олівія Ньютон-Джон - "Чудовий Містер Данді"
- Меггі Кью - "Острів фантазій"
- Джекі Сендлер - "Не та дівчина"
Найгірший екранний дует
- Марія Бакалова та Руді Джуліані - "Борат 2"
- Джеймі Дорнан та Емілі Блант - "Дика парочка"
- Роберт Дауні-молодший і його вкрай непереконливий Уельський акцент - "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"
- Джеремі Айронс та Дайан Кітон - "Любов, весілля та інші катастрофи"
- Мішель Морроне та Анна Марія Сіклуцька - "365 днів"
- Адам Сендлер та його закос під дурника - "Хеллоуїн Хьюбі"
- Фейкова CGI-собака та Харрісон Форд - "Поклик природи"
- Коуді Рені Камерон і Робін Сідні - три фільми "Барбі та Кендра"
- Міна Суварі та Джин Фріман або Нік Стал - "Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"
- Лорен Лапкус та Девід Спейд - "Не та дівчина"
Найгірший сценарій
- "365 днів"
- "Сільська елегія"
- "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"
- "Острів фантазій"
- "Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"
- "Мьюзік"
- "Де моя щелепа, чувак"
- "Абсолютний доказ"
- три фільми "Барбі та Кендра"
- "Не та дівчина"
- "Чудовий Містер Данді"
Найгірший ремейк
"Диво-жінка: 1984"
"Мулан"
"365 днів"
"Капоне"
"Дивовижна подорож доктора Дуліттла"
"Хеловін Хьюби"
"Таємниця друку дракона"
"Не та дівчина"
обидва сиквела "Барбі та Кендра"
"Острів фантазій"
"Чудовий Містер Данді"
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