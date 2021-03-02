Роберт Дауні-молодший та Енн Гетевей / скріншот

Антипремія "Золота малина" оголосила списки номінантів на звання кращих з найгірших кіноробіт у 2020 році.

Переліки фільмів та акторів опубліковані на Awardswatch.com.

На цей час представлено розширені списки. Короткий список буде оприлюднено 14 березня, а нагородження пройде 24 квітня.

Антипремія "Золота малина 2021": повні списки номінантів

Читайте такожСеріал "Корона" і фільм "Борат-2" завоювали "Золотий глобус": список всіх переможців (фоторепортаж, відео)Найгірший фільм

  • "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"
  • "365 днів"
  • "Хеловін Хьюби"
  • "Мьюзік"
  • "Не та дівчина"
  • "Острів фантазій"
  • "Любов, весілля та інші катастрофи"
  • "Абсолютний доказ"
  • три фільми "Барбі та Кендра"
  • "Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"

Найгірший режисер

  • Рон Ховард - "Сільська елегія"
  • Чарльз Бенд - три фільми "Барбі та Кендра"
  • Барбара Бяловас та Томаш Мандес - "365 днів"
  • Джош Транк - "Капоне. Особа зі шрамом"
  • Сіа -  "Мьюзік"
  • Стівен Брілл - "Хеловін Хьюбі"
  • Стівен Гейган - "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"
  • Браннон Хоуз - "Абсолютний доказ"
  • Денніс Дуган - "Любов, весілля та інші катастрофи"
  • Тайлер Спиндел - "Не та дівчина"

Найгірший актор

  • Роберт Де Ніро - "Де моя щелепа, чувак"
  • Джеймі Дорнан - "Любов на трьох" та "Дика парочка"
  • Роберт Дауні-молодший - "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"
  • Том Харді - "Капоне. Особа зі шрамом"
  • Адам Сендлер - "Хеловін Хьюбі"
  • Девід Спейд - "Не та дівчина"
  • Джон Туртурро - "Далі нікуди"
  • Пол Хоган - "Чудовий Містер Данді"
  • Майкл Лінделл - "Абсолютний доказ"
  • Мішель Морроне - "365 днів"

Найгірша акторка

  • Дрю Беррімор - "Дублерша"
  • Енн Гетевей - "Відьми" та "Останнє, чого він хотів"
  • Кейт Хадсон - "Мьюзік"
  • Хіларі Суенк - "Полювання" та "Небезпечна спокуса"
  • Кеті Холмс - "Секрет" та "Лялька 2: Брамс"
  • Дайан Кітон - "Любов, весілля та інші катастрофи"
  • Лорен Лапкус - "Не та дівчина"
  • Меггі Кью - "З днем смерті"
  • Андреа Райзборо - "Прокляття"
  • Анна Марія Сіклуцька - "365 днів"

Найгірший актор другого плану

  • Ніколас Кейдж - "Джиу-джитсу: Битва за Землю"
  • Чеві Чейз - "Чудовий Містер Данді"
  • Мел Гібсон - "Сила стихії"
  • Руді Джуліані - "Борат 2"
  • Кевін Джеймс - "Хеловін Хьюбі"
  • Шайа ЛаБаф - "Вибиваючи борги"
  • Арнольд Шварценеггер - "Таємниця друку дракона"
  • Нік Свардсон - "Не та дівчина"
  • Крістофер Вокен - "Де моя щелепа чувак"
  • Брюс Вілліс - "Наказано знищити" та "Дожити до ранку"

Найгірша акторка другого плану

  • Крістен Віг – "Диво-жінка: 1984"
  • Джуді Денч - "Артеміс Фаул"
  • Гленн Клоуз - "Сільська елегія"
  • Медді Зіглер - "Мьюзік"
  • Люсі Хейл - "Острів фантазій"
  • Сальма Хайєк  - "Справжні біси" та "Блаженство"
  • Демі Мур - "Пташка в клітці. Зараження"
  • Олівія Ньютон-Джон - "Чудовий Містер Данді"
  • Меггі Кью - "Острів фантазій"
  • Джекі Сендлер - "Не та дівчина"

Найгірший екранний дует

  • Марія Бакалова та Руді Джуліані - "Борат 2"
  • Джеймі Дорнан та Емілі Блант - "Дика парочка"
  • Роберт Дауні-молодший і його вкрай непереконливий Уельський акцент - "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"
  • Джеремі Айронс та Дайан Кітон - "Любов, весілля та інші катастрофи"
  • Мішель Морроне та Анна Марія Сіклуцька - "365 днів"
  • Адам Сендлер та його закос під дурника - "Хеллоуїн Хьюбі"
  • Фейкова CGI-собака та Харрісон Форд - "Поклик природи"
  • Коуді Рені Камерон і Робін Сідні - три фільми "Барбі та Кендра"
  • Міна Суварі та Джин Фріман або Нік Стал - "Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"
  • Лорен Лапкус та Девід Спейд - "Не та дівчина"

Найгірший сценарій

  • "365 днів"
  • "Сільська елегія"
  • "Дивовижна подорож доктора Дуліттла"
  • "Острів фантазій"
  • "Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"
  • "Мьюзік"
  • "Де моя щелепа, чувак"
  • "Абсолютний доказ"
  • три фільми "Барбі та Кендра"
  • "Не та дівчина"
  • "Чудовий Містер Данді"

Найгірший ремейк

"Диво-жінка: 1984"

"Мулан"

"365 днів"

"Капоне"

"Дивовижна подорож доктора Дуліттла"

"Хеловін Хьюби"

"Таємниця друку дракона"

"Не та дівчина"

обидва сиквела "Барбі та Кендра"

"Острів фантазій"

"Чудовий Містер Данді"

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Автор: Катерина Шварц