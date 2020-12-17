У ролику можна побачити актрису Керрі Фішер, яка зіграла принцесу Лею.

У мережі з'явилося рідкісне відео зі зйомок фільму "Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь".

Читайте такожЩо відомо про розширення всесвіту "Зоряних війн": озвучені плани DisneyРолик опублікований на YouTube-каналі Star Wars.

Як відомо, п'ятий епізод знімали в 1979 році в Норвегії, на екрани фільм вийшов в 1980 році. Опубліковане тільки зараз відео зі зйомок приурочене 40-річчю виходу фільму.

У ролику можна побачити виконавицю ролі леї Керрі Фішер, яка померла 27 Грудня 2016 року. Вона спілкується з колегами в перервах між зйомками та входить в роль перед камерою.

Крім того, в ролику Харрісон Форд плутає свої слова, а Марк Хемілл практикується у володінні лазерним мечем.

Відео зі зйомок "Зоряних війн"

"Зоряні війни": що відомо про франшизу

Медіафраншиза в жанрі космічна опера, що охоплює 11 художніх фільмів (9 епізодів основної саги, також відома як "Сага Скайуокерів" і 2 фільми "історій"), а також анімаційні серіали, мультфільми, телефільми, книги, комікси, відеоігри, іграшки та інші твори.

Всі вони створені в рамках єдиного фантастичного всесвіту "Зоряних війн", задуманої та реалізованої американським режисером Джорджем Лукасом в кінці 1970-х років і пізніше розширеної.

"Зоряні війни" посідають друге місце в історії за загальними касовими зборами серед усіх кінофраншиз. Поступається вона тільки серії фільмів кінематографічного всесвіту Marvel.

У 2020 році загальна вартість франшизи "Зоряних війн" оцінювалася в 70 мільярдів доларів США і зараз вона є п'ятою найкасовішою медіафраншизою.

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Автор: Катерина Шварц