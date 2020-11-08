На знімальному майданчику виявили чотири випадки COVID-19.

Виробництво другого сезону серіалу "Відьмак" від Netflix призупинено, оскільки у кількох членів знімальної групи діагностували COVID-19.

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Як повідомляє DTF, про це з посиланням на джерела повідомили одразу кілька західних ЗМІ. За наявними даними, на знімальному майданчику виявили чотири випадки коронавірусу. У Netflix вирішили ізолювати учасників зйомок.

Всіх учасників знімального процесу змусять здати тест на коронавірус. Проте, в основного акторського складу захворювання поки не виявили.

Зазначається, що це вже друге призупинення зйомок другого сезону. Навесні виробництво серіалу припинили, оскільки COVID-19 діагностували у Крістофера Хів'ю - виконавця ролі Нівеллена.

Другий сезон "Відьмака": коли вийде

Зйомки другого сезону стартували 12 лютого. Якби не призупинення роботи через коронавірус, вони б завершилися в серпні.

До пандемії над "Відьмаком" встигли попрацювати всього один місяць з планованих чотирьох з половиною. У серпні зйомки були відновлені.

Імовірно, другий сезон " Відьмака" вийде на Netflix у 2021 році. Поки незрозуміло, як на дату виходу вплине другий зрив зйомок.

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Автор: Дмитро Захаров