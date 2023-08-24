Пісня отримала назву "Одне серцебиття".

Співачка Тіна Кароль у День незалежності України презентувала нову пісню "Одне серцебиття". Відомо, що текст написала американська композитор Дайан Уоррен, яка співпрацювала з такими артистами як Вітні Х'юстон, Тіна Тернер, Шер, Селін Діон, Леді Гага, група Aerosmith.

Кароль каже, що це соціальна пісня, написана і присвячена Україні:

"Створювати соціальну пісню як опору і як щит - моє сердечне покликання. Це більше, ніж трек - це місія. Вдячна долі, що ми зустрілися з Дайан. Я ніколи не перестану і не втомлюся бути переконливою, бути талановитою заради боротьби, яка очищає нас від минулого і захищає нашу свободу".

Дайан Уоррен також висловила свою підтримку українському народу:

"Я написала пісню про країну, якій симпатизую, якою захоплююся, яка вимушено бореться за свою свободу. Про країну, яка не є ворогом, а є розумною, ціннісно-орієнтованою, здатною об'єднувати нації, доводячи, що вона є країною-лідером. Я щиро вірю в перемогу України. Я шукала голос, який може переконливо виконати соціальну пісню на весь світ, і побачила цей масштаб голосу в Тіні Кароль. Слава Україні! Перемоги і стійкості!".

Як відреагували користувачі мережі

"Дуже хороша пісня, клубок у горлі став. Тіна Кароль, як завжди, ідеальна. Дякую за виконання та відчуття під час цієї пісні"

"Гордість за талановиту Тіну, гордість за непохитних українців, спасибі Дайан Уоррен за таку потужну пісню"

"Пісня нашого серця, відеоробота просто чудова, так багато символізму. З Днем незалежності, моя дорога Україно"

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва зворушливо заспівала гімн України і "порвала" мережу.

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