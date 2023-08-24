Співачка Тіна Кароль у День незалежності України презентувала нову пісню "Одне серцебиття". Відомо, що текст написала американська композитор Дайан Уоррен, яка співпрацювала з такими артистами як Вітні Х'юстон, Тіна Тернер, Шер, Селін Діон, Леді Гага, група Aerosmith.
Кароль каже, що це соціальна пісня, написана і присвячена Україні:
"Створювати соціальну пісню як опору і як щит - моє сердечне покликання. Це більше, ніж трек - це місія. Вдячна долі, що ми зустрілися з Дайан. Я ніколи не перестану і не втомлюся бути переконливою, бути талановитою заради боротьби, яка очищає нас від минулого і захищає нашу свободу".
Дайан Уоррен також висловила свою підтримку українському народу:
"Я написала пісню про країну, якій симпатизую, якою захоплююся, яка вимушено бореться за свою свободу. Про країну, яка не є ворогом, а є розумною, ціннісно-орієнтованою, здатною об'єднувати нації, доводячи, що вона є країною-лідером. Я щиро вірю в перемогу України. Я шукала голос, який може переконливо виконати соціальну пісню на весь світ, і побачила цей масштаб голосу в Тіні Кароль. Слава Україні! Перемоги і стійкості!".
Як відреагували користувачі мережі
- "Дуже хороша пісня, клубок у горлі став. Тіна Кароль, як завжди, ідеальна. Дякую за виконання та відчуття під час цієї пісні"
- "Гордість за талановиту Тіну, гордість за непохитних українців, спасибі Дайан Уоррен за таку потужну пісню"
- "Пісня нашого серця, відеоробота просто чудова, так багато символізму. З Днем незалежності, моя дорога Україно"
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва зворушливо заспівала гімн України і "порвала" мережу.