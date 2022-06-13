Триває Європейський благодійний тур на підтримку України Life Will Win. 10 та 12 червня перші концерти в межах проєкту відбулися в Польщі - у Варшаві та Вроцлаві відповідно, зібравши багатотисячну аудиторію.

Вже сьогодні, 13 червня, естафету туру прийме столиця Чехії. Так, 13 червня у Празі відбудеться третій концерт з топовими українськими артистами, щоб зібрати ще більше коштів на підтримку України. Захід розпочнеться о 19:00 за адресою Kampa, Praha 1.

Як і раніше, на глядачів "Життя Переможе / Life Will Win" чекатиме насичена програма за участі MONATIK, Воплі Відоплясова, Злати Огнєвіч, Pianoboy, Wellboy, а також лунатимуть найемоційніші пісні "Вечірнього Кварталу" у виконанні акторів Студії "Квартал 95".

Ведучі: Євген Кошовий, Олена Кравець, Олександр Пікалов, Даша Трегубова.

Організатори розповідають, що тур покликаний обʼєднати європейців і українців, які перебувають за кордоном, та залучити благодійні кошти на підтримку України, яка у цю мить відстоює не тільки свою свободу, а виборює безпеку та демократичне вільне майбутнє для всієї Європи. Також зарядити справжнім українським бойовим духом і піднесеним настроєм всіх, хто підтримує Україну з-за кордону, і показати приклад незламності українського народу.

Усі зібрані кошти під час концертів підуть на медичні потреби, спричинені військовим вторгненням РФ на територію незалежної суверенної держави Україна через фандрайзингову платформу UNITED24.

Збір коштів йде на закупівлю рентген-прозорих операційних столів для українських лікарень. Медичне обладнання дозволить проводити операції з видалення уламків і фіксації кісток (одних із найпоширеніших та найскладніших процедур під час війни) – під повним візуальним контролем наших медиків. Планується зібрати суму, якої вистачить на закупівлю 5 таких столів. Приблизна вартість за одиницю складає 100 000 $.

Європейський тур "Життя Переможе" триває з 10 по 23 червня.

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