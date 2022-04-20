Анна Трінчер проникливо заспівала про біль кожної української жінки, яку війна розділила з коханим.

Слова, повні страждань, надрив у голосі та музика, що бере за душу. У своїй новій пісні українській співачці Анні Трінчер вдалося передати страждання та історії мільйонів українок, які опинилися зараз в справжньому пеклі в очікуванні своїх чоловіків живими. Однією з таких, стала історія батьків нареченого Ані - блогера Олександра Волошина.

"Батько Саші в ЗСУ, боронить нашу землю в найгарячіших точках. І щодня я бачу як важко це переживає мама Саші, як гірко вона плаче, як намагається триматися з останніх сил. На це не можна дивитись без сліз, серце розривається від болю та гніву. Мільйони українських дівчат, жінок живуть сьогодні одним дзвінком, одним повідомленням: "Живий". Ця витримка та незламність духу героїчна. Моя пісня "Не залишай" про них - таких ніжних, але таких сильних", - сказала Трінчер.

У Tik Tok трек співачки відзеркалив печальні історії війни. Всього за декілька днів на нього зняли понад 3000 відео, багато з яких викладають дівчата в пам’ять про своїх хлопців, які вже ніколи не повернуться додому.

"Не залишай" повна відчаю та водночас неосяжної любові, яка спроможна витримати найважчі труднощі. "Знай, переживемо цю війну", - співає у своїй пісні Анна Трінчер, і ці слова дають надію, що зовсім скоро буде перемога і усі закохані знову зустрінуться.

Вас також можуть зацікавити новини: