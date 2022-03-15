Цей трек постійно звучить в ефірі цілодобового інформаційного марафону.

Автори треку "Доброго вечора, ми з України" отримали відзнаки у своєму рідному місті. Діджеї, які створили хіт, що надихає українців на перемогу, вже стали зірками не тільки у Кременчуці, а й по всій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради мер Віталій Малецький вручив відзнаки "За заслуги перед містом" DJ ProBass (Артему Ткаченку) та DJ Hardi (Максиму Мокренко).

Як заявив міський голова Малецький, цій трек постійно звучить в ефірі цілодобового інформаційного марафону, на нього створено понад 230 тисяч відео роликів у соцмережах.

"Трек зібрав десятки мільйонів переглядів у різних адаптаціях на відео- та аудіо платформах і очолив кілька міжнародних музичних чартів. Трек "Ми з України" дає сьогодні українцям та нашим друзям в усьому світі неймовірний заряд енергії, впевненість у Збройних Силах та близькій перемозі.

І ми неймовірно пишаємося тим, що авторами треку є наші земляки-кременчужани! DJ ProBass (Артем Ткаченко) та DJ Hardi (Максим Мокренко) стали героями нашого часу. Сьогодні на сесії міської ради я з радістю вручив хлопцям заслужені відзнаки від міста", - зазначив Малецький.

Артем Ткаченко нагороджений нагрудним знаком "За заслуги перед містом". Максим Мокренко отримав нагрудний знак та Подяку міського голови Кременчука.

Довідка

Артем Ткаченко є автором неофіційного гімну Кременчука "В кожного з нас в серці він є", співзасновник фестивалю "Extreme zone", чемпіон України з діджеїнгу.

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