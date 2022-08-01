Дівчинка вже не раз давала зрозуміти, що хоче йти по стопах своєї матері і розвивати музичну кар'єру.

Старша дочка Ольги Полякової Маша не раз виступала на масових заходах. Однак недавній концерт став для 17-річної дівчинки справжнім зоряним часом. Так, Марія прийняла благодійну естафету своєї мами і виступила в Італії.

Там вона виконала культову пісню "Без бою" групи "Океан Ельзи".

Дівчинка розповіла, що на захід приїхала зі своїми подругами. Також вона показала кілька кадрів зі сцени. Під час її співу на сцені виднівся синьо-жовтий прапор України.

Благодійний концерт відбувся просто неба, на нього зібралося дуже багато слухачів.

Нагадаємо, Маша Полякова показала непристойний жест фанатам.

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