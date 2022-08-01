Маша Полякова та її мама Оля на зйомках шоу "Голос країни" / Фото - instagram.com

Старша дочка Ольги Полякової Маша не раз виступала на масових заходах. Однак недавній концерт став для 17-річної дівчинки справжнім зоряним часом. Так, Марія прийняла благодійну естафету своєї мами і виступила в Італії. 

Там вона виконала культову пісню "Без бою" групи "Океан Ельзи".

Дівчинка розповіла, що на захід приїхала зі своїми подругами. Також вона показала кілька кадрів зі сцени. Під час її співу на сцені виднівся синьо-жовтий прапор України. 

Благодійний концерт відбувся просто неба, на нього зібралося дуже багато слухачів.

Маша Полякова на концерті в Італії / Фото - instagram.com
Маша Полякова на концерті в Італії / Фото - instagram.com

Нагадаємо, Маша Полякова показала непристойний жест фанатам.

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