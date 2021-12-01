Своє видовищне шоу група Iron Maiden покаже на столичному ВДНГ.

Легендарний британський рок-гурт Iron Maiden вперше дасть концерт в Україні.

Шоу в рамках їхнього світового туру Legacy Of The Beast пройде в Києві на ВДНГ 29 травня 2022 року, повідомляється на сторінці гурту в Instagram.

"Шоу, визнане критиками, стане ще більш видовищним із додаванням якісно нового всесвіту з (альбому, - ред.) Senjutsu", - йдеться в повідомленні.

Senjutsu - сімнадцятий студійний альбом Iron Maiden, який вийшов 3 вересня 2021 року.

Зазначається, що квитки на київське шоу надійдуть у продаж 6 грудня цього року.

Спеціальними гостями цього шоу стануть німецький готик-індастріал-метал гурт Lord of the Lost і австралійський рок-гурт Airbourne.

Шоу Legacy Of The Beast називають квінтесенцією концертної кар'єри легенд хеві-металу. Рокери зіграють найвідоміші хіти за всю історію існування колективу.

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"Ми пишаємося цим шоу і отримуємо прекрасні відгуки від багатьох фанатів, які побачили концерти в Європі, Мексиці, Північній та Південній Америці. У нашому шоу відбуваються неймовірні й часом навіть божевільні речі! Наприклад, репліка літака Spitfire, що ширяє над сценою під час виконання Aces High, тонни піротехніки, гігантський Ікар, мушкети й кілька справді приголомшливих вогнеметів, із якими мені страшенно весело, ось побачите! І, звісно, у нас є Едді, якого ви ніколи не бачили наживо", - сказав про Legacy Of The Beast вокаліст Iron Maiden Брюс Дікінсон.

Гурт Iron Maiden був створений у 1975 році. Вважаються одними із найпопулярніших і найзначніших виконавців у стилі хеві-метал, частиною "Нової хвилі британського важкого металу". За 46 років Iron Maiden стали втіленням духу творчої незалежності та відданості своїм шанувальникам здобули мільйони шанувальників.

Як повідомляв УНІАН, гурт Maneskin приїде в Україну. Переможці Євробачення та лідери світових топ-чартів дадуть концерт у Києві в рамках свого європейського туру Loud Kids. Італійська рок-група ще не була в Україні, цей візит стане першим.

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