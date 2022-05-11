Гурт викликав фурор на сцені конкурсу.

Український гурт Kalush Orchestra виступив у першому півфіналі Євробачення 2022, який відбувся 10 травня в Турині.

На головній сцені наймасштабнішого пісенного конкурсу вони представили свій хіт Stefania. Їх виступ був настільки яскравим, що глядачі аплодували їм набагато голосніше, ніж іншим учасникам.

Варто відзначити, що раніше букмекери прогнозували гучну перемогу на конкурсі. Якщо до поїздки в Турин на їх перемогу ставили всього 42%, то в день першого півфіналу - 48%.

Так, український гурт Kalush Orchestra потрапив у фінал Євробачення 2022. Разом з ними ще 9 претендентів на перемогу: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова, Нідерланди.

Нагадаємо, Kalush Orchestra підірвав зал на Євробаченні 2022.

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