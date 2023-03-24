Пісня вийшла дуже душевною.

Український гурт KAZKA презентував новий довгоочікуваний трек, особисту чуттєву лавсторі солістки Саші Заріцької.

Відверта розповідь про почуття, що рятують й дарують віру навіть у часи повномасштабної війни, яка вже понад рік ранить серця українців. Вперше Олександра не просто ділиться історією власних стосунків, а й адресує її конкретній людині - першому бойфренду, з яким співачка познайомила своїх шанувальників.

"Війна навчила нас не відкладати почуття на завтра. Цінувати кожну мить, любити, шукати справу мрії, створювати родини, простір навколо себе, нове життя. Ми більше не будуємо химерних планів, не витрачаємо час на непотрібних людей, не пливемо за течією. Адже життя одне! І воно, як ніколи, пульсує в наших жилах", - сказала Саша.

Пісня "Без кохання" створювалась в найскладніший час - під звуки сирен та гуркіт думок.

Реакція мережі

"Гарна пісня, душевна! Дуже подобається тембр голосу нашої казкової Олександри"

"Хочеться слухати і слухати"

"Як завжди, шикарно"

"Будемо жити і кохати"

"Неймовірно красива, дякую"

Нагадаємо, українці збунтувалися через вірусний трек "Дика дичка" про жінок-військових.

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