Виступ співака матиме благодійний характер. Частина коштів з прибутку буде перерахована на потреби ЗСУ.

1 грудня головний хітмейкер країни повернеться на сцену Палаці спорту, аби презентувати повністю україномовне шоу "Зорепад".

Уперше зі сцени пролунають хіти з нової платівки співака, яка одразу ж після релізу посіла перше місце в Apple Music, а українські радіостанції підхопили одночасно декілька головних синглів.

"Головною метою для мене було створення найуспішнішого альбому в моїй карʼєрі, який мав би бути саме українською мовою. У цій платівці є пісні на всі життєві випадки, і я щиро радий, що "Зорепад" прийшовся до душі моїм прихильникам не лише в Україні, а й закордоном", - коментує співак.

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До однойменного шоу "Зорепад" увійдуть не лише нові пісні, а й найкращі хіти та треки-бестселери за 15-річну карʼєру Барських. Концерт Макса у Палаці спорту стане вже другим великим виступом у столиці від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше Макс Барських сказав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило переворот у його свідомості. Макс поступово почав переходити на українську, а також зайнявся випуском україномовних композицій. Показово, що артист переклав українською свої старі хіти.

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