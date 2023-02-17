Ця пісня про звичайних українців, які завдяки своїй силі духу і стійкості перетворилися на титанів.

Лірична душа KOLA та чуттєва MamaRika презентували відеороботу на пісню "Люди", присвячену всім українцям, які прямо зараз проживають найважчі миті свого життя. Розкидані по різних країнах, розлучені на невизначений час, а деякі, на жаль, назавжди, без жодного розуміння, яким буде завтра, але з надпотужною вірою у свою країну та один в одного. Всі ці люди досі залишаються сильними, не падають духом, борються до останнього за своє.

У кліпі використані реальні кадри з війни. Це хроніки подій, які відбувалися в нашій країні з 24 лютого 2022 року і до сьогодні: справжній героїзм та прояв єдності, людяності, самопожертви. Відео викликає вирій емоцій, адже надзвичайно зворушливе та навіює щемливі спогади. Цю роботу неможливо дивитися без сліз.

"Ця пісня про людей. Про звичайних українців, які завдяки своїй силі духу і стійкості перетворилися на титанів. Така непорушна сила може з’явитися тільки тоді, коли ти робиш щось хороше для когось та думаєш не лише про себе. Віддавати й не просити нічого натомість – це рідкість, але зараз вона серед українців зустрічається дуже часто. Я пишаюсь нашими людьми, і дякую всім, хто щодня наближає нас до перемоги, а також тим, кого вже, на жаль, з нами немає, але зробили все, щоб ми, українці, жили у вільній країні", - прокоментувала прем'єру KOLA.

Вона побажала українцям плекати в собі ту людину, за яку їм ніколи не буде соромно та яка буде змінювати цей світ на краще, бо ми – неймовірна, сильна нація.

"24 лютого буде рівно рік з моменту повномасштабного вторгнення ворога в нашу країну і дев’ять років, як ми відстоюємо свої землі та право на вільне життя. Саме наші люди є найдорожчим скарбом нації, яка щохвилини дає відсіч ворогу і своєю єдністю показує приклад усьому світу. Кожен українець – це велика душа, яка прямо зараз проживає свою історію. Та водночас всі ми, ніби ланцюг, поєднані однією мрією… Мрією, що пронизана кров’ю та сльозами, щоденним героїзмом, титанічною працею, болем та вірою в перемогу", - поділилася MamaRika.

Ця пісня про людей, про кожного, чиє серце б’ється швидше, коли він чує слово "дім".

Нагадаємо, Пивоваров і Соловій представили кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

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