JULIK презентував нову пісню "Зозуля".

Український шоумен і музикант JULIK опублікував нову пісню, ставши на музичну оборону нашої країни. Після тривалої паузи артист створив рядки, у яких пророкує Україні перемогу у війні, яку підступно розв'язала країна-агресор Росія.

Фольклорні мотиви, використання сопілки та цимбалів яскраво передають самобутність українського народу, саме їх шоумен використав у цій пісні. JULIK взяв ідею з віднайденого ним раніше запису бабусі із Західної України.

"Цю пісню я створив в нестандартних для мене умовах, вона про перебіг війни, яку Росія почала проти України. Важко у такий час всім, і для того, щоб підняти бойовий дух, мужність та єдність нашої нації, я вирішив випустити її зараз. Українці - це народ, який знає за що бореться, а боротьба з добрими намірами захистити себе - завжди має щасливий кінець", - прокоментував артист.

Ключова фраза пісні є у цих рядках: "На березі пташка заспівала - наша, рідна Україна москаля прогнала!". JULIK переконаний, що перемога України є беззаперечним фактом, який настане дуже швидко.

У кліпі на пісню "Зозуля" передана нинішня ситуація в Україні, у час коли російський окупант ступив на українську землю. Проте, ЗСУ та український народ мужньо показує на що здатний та дає гідну відсіч ворогам.

Основний посил пісні та кліпу - єдність і цілісність незламного, українського народу. "Зозуля" є піснею перемоги, слави та гордості за Україну.

Кошти отримані від дистриб’юції пісні та кліпу JULIK передасть на потреби ЗСУ та тим, кому ці кошти будуть потрібні найбільше.

Нагадаємо, раніше JULIK розповів УНІАН про перші відчуття, коли дізнався, що почалася війна, необхідність знайти правильні слова, щоб пояснити маленькому синові, що сталося, волонтерство та потребу лишатися в Україні у важкі для неї часи.

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