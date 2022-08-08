Ці пісні вам варто додати в свій плейлист.

Головна зброя артистів під час війни - музика. Вони випускають нові пісні, які пробирають до мурах і під які ледь можна стримати сльози. Вони присвячені і коханню під час війни, і парам, які були змушені розлучитися на невідомий термін, і захисникам, які героїчно обороняють нашу країну.

Настя Каменських- "Коли міні війна"

Цю пісню Настя Каменських присвятила парам, яких розлучила війна. Але вона вірить в те, що скоро все закінчиться і люблячі серця знову возз'єднаються.

""Будеш ти любити мене, коли мине війна", - це не сумнів, а впевненість в тому, що справжнє кохання здатне пройти через всі перешкоди і вистояти в найважчі хвилини. І нарешті знову об'єднати по-справжньому закохані серця", - сказала Каменських.

Анна Трінчер і MBREEZE - "Ти робив мені каву"

Сьогодні ми всі розлучилися, але не через сварки або нелюбов, а через війну. Для багатьох з нас єдина можливість зустрітися з коханим – це зануритися в сновидіння.

100лиця & Skylerr - "Вечорниці"

Цей дует став справжньою ТікТок-сенсацією. Користувачі мережі зняли вже безліч кліпів під пісню "Вечорниці". Також в треку є слова "Добрий день everybody", які раніше вимовив Борис Джонсон.

Chico & Qatoshi - "Допоможе ЗСУ"

Ця пісня присвячена захисникам зі Збройних сил України. У ній співається про те, що саме воїни ЗСУ обороняють нашу країну і кожен день наближають нас до перемоги. А ми можемо їм тільки допомогти донатами.

Діана бігун - "в саду гуляла"

"В саду гуляла" - ще одна пісня, яка підкорила ТікТок. Дівчата активно знімають відео під цей трек і піднімають бойовий настрій українським військовим.

Вас також можуть зацікавити новини: