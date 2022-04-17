Ці пісні піднімуть ваш бойовий дух.

Головна зброя українських артистів - музика. Саме за допомогою пісень вони підтримують бойовий дух українців у такий непростий для кожного з нас час.

УНІАН зібрав топ-5 пісень про війну з Росією, які ви обов'язково повинні послухати.

Христина Соловій - "Українська лють"

Українська співачка Христина Соловій записала кавер на популярну пісню Bella Ciao. Ось тільки у своїй версії вона співає про війну в Україні, яку на нашій території розв'язала Росія. Ми впевнені, що ви вже не раз чули цей хіт, але настійно рекомендуємо вам додати його в свій плейлист.

Наталія Могилевська - "Я кажу "ні" жахливій цій війні"

Наталія Могилевська переписала легендарну пісню "Ніч яка місячна". Якщо раніше пісня була про кохання, то зараз про криваву війну в Україні.

"Поглядом дні й ночі ми літаки збиваємо. Ненавистю стріляймо у ворогів. Сльози даруєм Богу. Віримо в перемогу. Молімось, Україно, за мужніх твоїх синів", - співає зараз Могилевська.

SHUMEI - "Біля тополі"

Український співак Олег Шумей записав кавер на пісню "Біля тополі". Відомо, що ця пісня гурту ENEJ, яка є саундтреком до документального фільму "Рейд". Це дуже душевна пісня про наших героїчних хлопців, мелодійна і красива, як і всі українські пісні.

Сергій Бабкін - "Я солдат"

Сергій Бабкін представив оновлену версію пісні "Солдат" групи "5'NIZZA". У новій версії треку можна почути антивоєнні заклики і побачити страшні кадри з жертвами і знищеними російськими окупантами містами.

TRAVINSKIY - "Душу й тіло"

А такий ремікс на гімн України навряд чи ви очікували почути. Він пробирає до мурашок - чуттєвий голос виконавця TRAVINSKIY і несамовиті рядки нашого гімну. Обов'язково додайте собі в плейлист!

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