Серед них є вже відомі артисти і зовсім молоді.

Організатори Нацвідбору на Євробачення-2024 вже оголосили десятьох фіналістів, які будуть боротися за перемогу і можливість представляти нашу країну на наймасштабнішому конкурсі пісні в Швеції.

Отже, у фінал пройшли alyona alyona & Jerry Heil, які представлять на Нацвідборі дуетну пісню. Серед уже відомих артистів також є MELOVIN, який нещодавно зізнався в невиліковній хворобі і випустив пісню "Один не один".

Ми побачимо і співачку SKYLERR, що стала популярною під час великої війни завдяки "Вечорницям".

Підкорювати журі буде і співак YAKTAK, пісні якого регулярно потрапляють в топ-чарти. Наприклад, мегапопулярними стали його хіти "Уночі", "Погляд", "Чекає вдома", "Порічка" та інші.

Також за перемогу в Нацвідборі боротиметься театрально-музичний гурт YAGODY, створений у Львові. Солісткою групи є актриса Зоряна Дибовська. Крім того, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024 ми побачимо DREVO, INGRET, NAHABA, NAZVA, YAGODY, Ziferblat.

До слова, буде ще 11 фіналіст, якого зможуть вибрати самі глядачі з лонгліста.

Євробачення-2024 - що відомо

У 2024 році відбудеться наймасштабніший пісенний конкурс Євробачення. Він пройде в Мальме (Швеція), завдяки перемозі співачки Loreen на Євробаченні-2023.

Відомо, що два півфінали і фінал відбудуться в травні.

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