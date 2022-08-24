Музика - це ще одна наша зброя проти російської агресії.

З початку війни в Україні багато артистів взяли себе в руки і почали випускати нові пісні, щоб підняти бойовий дух українців. Дійсно, з музикою в серці легше переживати втрату близьких, окупацію рідного міста, розлуку з коханими.

Сьогодні, в День Незалежності, пропонуємо вам додати в свій плейлист найбільш щемливі пісні, написані у воєнний час.

Христина Соловій - "Я твоя зброя"

Співачка Христина Соловій три місяці тому заявила, що їде в благодійний тур, під час якого збиратиме гроші на допомогу Україні. У переліку її хітів з'явилася пісня "Я - твоя зброя", присвячена українським захисникам.

"Спочатку я хочу довести, що вже зараз завдяки українським захисникам українська культура може і буде відбуватися в Україні. Навіть під час війни. І жодна русня цьому не зможе перешкодити. А після я хочу подякувати українській армії за можливість бути українською артисткою в Україні", - сказала Соловій.

TAYANNA - "Абрикоси"

У новій пісні TAYANNA намагалася передати, що з початку війни українці не залишилися одні. З нами тепер весь світ, який підтримує нас в такий непростий час. Більш того, співачка впевнена, що зовсім скоро сім'ї, яких розлучила війна, зможуть возз'єднатися.

"Як абрикоси зацвітуть, повернемося по хатах

Дикі бузку вкрай, вимили з серця шкода

Стали ми сильними, страху нема, як сталь

Нас не перемогти, на глибині душі"

О. Пономарьов, М. Хома, т. Тополя, Є. Кошовий, Ю. Ткач, П. Чорний - "Україна переможе"

У цій пісні звучить головна фраза, яка з початку війни на вустах кожного українця - "Російський військовий корабель, йди н**уй". Артисти впевнені, що зовсім скоро ця вбивча війна закінчиться, і, звичайно, в ній переможе Україна.

Анна Трінчер - "Рідна мати моя"

Кожен українець знає пісню "Рідна мати моя", але у виконанні Анни Трінчер вона зазвучала по-новому. У кліпі разом з артисткою знялися її мама і бабуся. Зірка довела до сліз кавером на цю легендарну пісню і викликала у шанувальників море спогадів і болю за своїх найдорожчих людей.

Jerry Heil - "Мрія"

Співачка Jerry Heil у пісні "Мрія" згадала про знищений літак, міста і постійні бомбардування. Вона співає про те, що окупанти можуть розбомбити Щастя, вони можуть розстріляти "Мрію", але вбити свободу їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв.

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