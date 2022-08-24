З початку війни в Україні багато артистів взяли себе в руки і почали випускати нові пісні, щоб підняти бойовий дух українців. Дійсно, з музикою в серці легше переживати втрату близьких, окупацію рідного міста, розлуку з коханими.
Сьогодні, в День Незалежності, пропонуємо вам додати в свій плейлист найбільш щемливі пісні, написані у воєнний час.
Христина Соловій - "Я твоя зброя"
Співачка Христина Соловій три місяці тому заявила, що їде в благодійний тур, під час якого збиратиме гроші на допомогу Україні. У переліку її хітів з'явилася пісня "Я - твоя зброя", присвячена українським захисникам.
"Спочатку я хочу довести, що вже зараз завдяки українським захисникам українська культура може і буде відбуватися в Україні. Навіть під час війни. І жодна русня цьому не зможе перешкодити. А після я хочу подякувати українській армії за можливість бути українською артисткою в Україні", - сказала Соловій.
TAYANNA - "Абрикоси"
У новій пісні TAYANNA намагалася передати, що з початку війни українці не залишилися одні. З нами тепер весь світ, який підтримує нас в такий непростий час. Більш того, співачка впевнена, що зовсім скоро сім'ї, яких розлучила війна, зможуть возз'єднатися.
"Як абрикоси зацвітуть, повернемося по хатах
Дикі бузку вкрай, вимили з серця шкода
Стали ми сильними, страху нема, як сталь
Нас не перемогти, на глибині душі"
О. Пономарьов, М. Хома, т. Тополя, Є. Кошовий, Ю. Ткач, П. Чорний - "Україна переможе"
У цій пісні звучить головна фраза, яка з початку війни на вустах кожного українця - "Російський військовий корабель, йди н**уй". Артисти впевнені, що зовсім скоро ця вбивча війна закінчиться, і, звичайно, в ній переможе Україна.
Анна Трінчер - "Рідна мати моя"
Кожен українець знає пісню "Рідна мати моя", але у виконанні Анни Трінчер вона зазвучала по-новому. У кліпі разом з артисткою знялися її мама і бабуся. Зірка довела до сліз кавером на цю легендарну пісню і викликала у шанувальників море спогадів і болю за своїх найдорожчих людей.
Jerry Heil - "Мрія"
Співачка Jerry Heil у пісні "Мрія" згадала про знищений літак, міста і постійні бомбардування. Вона співає про те, що окупанти можуть розбомбити Щастя, вони можуть розстріляти "Мрію", але вбити свободу їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв.