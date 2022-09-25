Ці пісні вам точно сподобаються, тому швидше додавайте їх в свій плейлист.

З початку повномасштабної війни в Україні багато артистів вирішили українізувати свою творчість. Тепер вони випускають хіти в основному українською мовою, уникаючи мову агресора - Росії.

Ѕвят - "Осінь"

Пісня "Осінь" у виконанні Ѕвят викличе у вас не тільки мурашки шкірою. Вона проникне в вашу душу і оселиться в ній на довгий час.

Саша Чемеров і Бумбокс - "Любила"

У цій пісні звучать дуже зворушливі слова, які до того ж легко запам'ятовуються. Тож не дивно, що вона стала досить популярною. Пропонуємо і вам додати її в свій плейлист.

"Країна сліз, країна мрій

Не вмерла ще і я живий

І є надія на тепло і світло

Країна снів, країна слів

Тебе люблю я і любив

Чи ти так само і мене любила", - співається в пісні.

Kozak System - "У осені твої очі"

"Якщо уявити, що осінь – це атмосферний трисерійний серіал (а для кожного пристойного серіалу хороші композитори пишуть саундтреки), то ми вважаємо, що саундтреком до цієї пори року краще підходить саме ця пісня. Думаємо, ми виграли кастинг у самої осені", - коментує свою творчість група.

AVERIN & CHURSANOV - "Відлюбилося"

У цій пісні розкривається тема "Час лікує". При цьому виконавці не до кінця розуміють, чи дійсно вся справа в часі, який має пройти і потім стане легше, або все ж запорука успіху в самій людині.

"Відлюбилося відтерпілося

Відійшло відболіло нехай

Так і не збагнув чи я сам минувши

Чи то з годиною саме все минає", - співається в треку.

KOLA - "Біля серця"

Коли співачка писала цю пісню, спочатку вона думала, що вона буде про кохану людину. Але пізніше усвідомила, що сенс набагато глибший.

"Ми часто не цінуємо те, що маємо сьогодні, а згадуємо про минуле або уявляємо майбутнє. Давайте жити тут і зараз, віддано, сміливо і так, як вміють тільки українці, з неймовірною любов'ю і добром в серці", - каже зірка.

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