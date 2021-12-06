Учасники гурту йдуть у безстрокову відпустку.

Південнокорейський гурт BTS вирішив взяти паузу в музичній кар'єрі. Кілька років тому вони вже брали паузу, але потім повернулися на сцену і побили кілька рекордів. Як надовго затягнеться ця перерва - поки невідомо.

"Цей період відпочинку надасть учасникам BTS, які невпинно присвячували себе своїй діяльності, шанс отримати нове натхнення і зарядитися творчою енергією. Крім того, вони вперше з моменту свого дебюту проведуть курортний сезон зі своїми сім'ями", – йдеться в заяві лейбла групи Big Hit Music.

Також повідомляється, що гурт відіграє заплановані концерти і тільки потім відправиться у відпустку.

Нагадаємо, гупт BTS став тріумфатором премії American Music Awards 2021, яка відбулася в ніч з 21 на 22 листопада 2021 року. Вони отримали одразу кілька головних нагород, серед яких "Артист року" і "Найкращий поп-дует або група".

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