Дмитро Шуров сказав, що відповідальність за усі негаразди, які були у минулі роки на відборі, лягає не тільки на телеканал-організатор.

Український музикант Дмитро Шуров, він же Pianoboy, цьогоріч став музичним продюсером Національного відбору на Євробачення-2023. Окрім цього нововведення, наступного року склад і журі фіналу Нацвідбору, і національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.

На питання ведучих "Сніданку з 1+1", чи не перетвориться це на битву фан-клубів, Шуров відповів, що ставиться до такого нововведення позитивно, адже Україна зараз – максимально вільна країна.

"Слухайте, кого оберуть – того оберуть. У нас вільна країна, ми самі обираємо зараз майже все. Мені подобається ідея можливості людей проголосувати, вважаю, що це важливо. Має бути найменша кількість бар’єрів у комунікації у цьому Нацвідборі між мною, як музичним продюсером, між оргкомітетом та учасниками і людьми, які голосують. Мені хотілось б, щоб ми всі разом зробили круту роботу", - зазначив Pianoboy.

Окрім того, він додав, що відповідальність за усі негаразди, які були у минулі роки на відборі, лягає не тільки на телеканал-організатор, але і на самих учасників, які приховували інформацію про себе.

"На мою думку, частина провини за усі "зашквари", які відбувались раніше на Євробаченні, лежить в рівній мірі як на Суспільному, так і на людях, які подавали свої заявки. Якщо артисти будуть відповідально ставитися до своєї роботи, своєї команди, треків, які вони пишуть та обирають – в нас не буде проблем. Я вважаю, що Україні зараз потрібно більше принципових людей, які можуть відповідати за себе та за те, що вони роблять", - підсумував музичний продюсер Нацвідбору.

Щодо вимог до заявок на участь у конкурсі, Шуров особливо наголосив, що це має бути прем’єра пісні. Тому попросив артистів заявки, які вони подаватимуть на Нацвідбір, поки офіційно не випускати. І акцентував: "Вони мають вперше прозвучати у фіналі, який відбудеться у грудні".

Pianoboy підкреслив, що до України наразі прикута неабияка увага і усі чекають, що ми продемонструємо наступного року на Євробаченні у Великобританії. Говорить, що важливо показати Україну частиною музичних процесів. Адже наша країна має велику кількість талановитих музикантів в усіх нішах. Шуров додає: наступного року хочеться дати світові артиста від України, якого полюблять за музику та унікальність.

Музичний продюсер підкреслив, що буде особисто відслуховувати усі заявки і попросив артистів різних жанрів брати участь у Нацвідборі-2023.

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