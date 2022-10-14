Сьогодні, 14 жовтня, світ побачила композиція "Пташка".

Український артист Сергій Бабкін і молодий виконавець Udovenko (Володимир Удовенко) випустили пісню, присвячену парамедику з Азова з позивним "Пташка".

Пісня була написана під впливом теракту росіян в Оленівській колонії 29 червня 2022 року, в якій загинули понад 50 українських військовополонених.

"Після чергового концерту в Європі на підтримку України мені прийшло повідомлення від учасника команди "Ліги Сміху", в якій я був тренером в мирний час: "Подивися, будь ласка, це відео Володимира Удовенка". Я не знав, хто це, бачив хлопця перший раз, але пісня мене зачепила одразу. Пізніше мені повідали його драматичну історію. До війни він не мав відношення до музики, працював менеджером у великій компанії. Але 24 лютого його життя, як і у кожного з нас, кардинально змінилося. Перші два тижні війни Володимир зі своєю сім'єю ховався в підвалі в Бучі. Там він і написав свою першу пісню. Після звільнення Київської області він повернувся додому, почав записуватися на студії, продовжував створювати пісні. Тому коли сталася трагедія в Оленівці, де російські окупанти жорстоко вбили полонених азовців, з'явилася "Пташка". Пташка - це позивний парамедика з батальйону "Азов", яка нещодавно була звільнена з полону. Вона і її героїчні вчинки стали натхненням для цієї композиції", - сказав Бабкін.

Він додав, що Володимир запропонував йому заспівати цю пісню, і він без роздумів погодився зробити дует.

"Для мене особливо важливо, що пісня виходить сьогодні, в День захисників і захисниць України. У день, коли ми дякуємо героям, які захищають нашу рідну землю", - додав Сергій.

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін і Борис Гребенщиков записали пісню про війну в Україні.

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