7 квітня на YouTube-каналі Сергія Бабкіна відбулася прем'єра відео на пісню "Далі ми самі".

Український артист Сергій Бабкін випустив пісню про війну в Україні, яку 24 лютого розв'язала Росія.

Композиція була написана і записана в березні 2022 року в місті Дніпро, куди Бабкін разом з сім'єю був змушений евакуюватися з Харкова. Над піснею також працювали один з найкращих в Україні духових музикантів Сергій Сидоренко та мультиінструменталіст Олександр Шульга. Автором відео виступив молодий режисер Павло Зеленов.

Прибуток від видання пісні та монетизації на YouTube буде перераховано Харківській обласній дитячій клінічній лікарні №1.

"Не цією піснею я хотів почати свій творчий 2022 рік. Як і всі ми, українці, не так уявляв свою весну. Але творчість і мистецтво ніколи не зупиняються, як би боляче не було, як би не було складно. Воно є, воно існує незалежно від обставин. Воно резонує, плаче і кричить. Все відчуває і чує", - сказав Бабкін.

Він додав, що ця пісня назавжди для нього залишиться особливою. Нагадуватиме йому про сьогоднішні дні, про те, що нам усім довелося пережити, що назавжди змінило наше життя. Це замикання в системі неможливо було уявити, неможливо було побачити в найстрашніших снах!

"Дуже сподіваюся, що така пісня у мене буде одна, і я не встигну написати чогось подібного. Бо скоро все закінчиться - буде наша перемога і настане мир. Наша країна стане розквітати! Чи не заново, а вийде на новий рівень, на нову висоту свого польоту. Знайде неймовірну силу духу, згуртованості, любові. Кожне життя матиме сенс", - додав музикант.

У квітні Сергій Бабкін проведе серію благодійних акустичних вечорів у містах Німеччини. Як уродженець і почесний громадянин Харкова, міста, яке щодня піддається запеклим артилерійським обстрілам і бомбардуванням, Сергій збирає кошти для лікування дітей рідного міста, постраждалих від війни. На камерному концерті прозвучать як сольні композиції Бабкіна, так і пісні легендарної групи 5nizza.

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