Український музикант SHUMEI випустив нову пісню, яка отримала назву "Волосся". Вона про велике кохання і почуття, які людина відчуває в цей прекрасний момент життя.
"Ця пісня є особливою, оскільки розкриває кохання з іншого боку, з трепетного", - коментує прем'єру артист.
Цю композицію музикант виконує на тлі рояля, який грає композицію без будь-яких втручань людини. Також в кадрі з'явилася актриса Тетяна Злова, яка зіграла в таких серіалах як "Принцеса з Горошино", "Колір пристрасті", "Коп з минулого", "Перші ластівки" та інших.
Як відреагували користувачі мережі
- "Я в захваті. Дякую за вашу творчість. Це прекрасна пісня"
- "Яка глибина в словах! Нарешті розцвіла нова талановита ера виконавців! Бажаю успіхів у творчості"
- "Дуже і дуже хороша пісня! Неймовірний голос! Гордість бере, що стільки талантів у нас"
- "Як завжди. Прям під шкіру! Красиві слова. Класне виконання!"
- "Той випадок, коли хороший не тільки голос, але і сенс кожної пісні"
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