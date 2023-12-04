Пісня стала популярною на одній із стрімінгових платформ.

Нещодавно в Україні став популярним російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті". А зараз популярності набирає саундрек до нього - пісня "Пияла", яку виконує група АІГЕЛ.

Відомо, що цей трек очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music.

На другому місці опинилися музиканти Chico & Qatoshi і 100ліца з піснею "Покохай мене". На третій позиції розмістилася пісня "Знайди мене" у виконанні Klavdia Petrivna.

Варто відзначити, що незважаючи на те, що в українських чартах дуже багато нових українських виконавців, все ж часто трапляються і російські.

Про що серіал "Слово пацана"

Російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті" розповідає про історію боротьби кількох злочинних угруповань в Казані в 1980-і роки. Головні герої - 14-річні школярі, які потрапляють в одну з таких вуличних банд, де вони вчаться битися, грабувати людей, а також дізнаються закони місцевих авторитетів.

До слова, російські підлітки вже почали влаштовувати бійки, повторюючи сцени з серіалу.

Найнебезпечніше те, що цей серіал стає популярним і в Україні. Користувачі ТікТок активно постять відео під саундтреки серіалу і зі словами героїв.

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