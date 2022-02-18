Таку заяву вона зробила на концерті до Дня закоханих.

14 лютого в Києві до свята всіх закоханих відбувся великий сольний концерт Lama, яким виконавиця мега популярних хітів впевнено заявила про повернення у шоу-бізнес та подальшу концертну діяльність. Виступ пройшов в одному зі столичних клубів і зібрав повний зал найвідданіших шанувальників.

Впродовж усього концерту Lama вражала та захоплювала різномаїттям своїх хітів. Від романтичних і ліричних до запалюючих танцювальних з потужним роковим звучанням.

Не обійшлося і без сюрпризів, одним з яких став виступ з Тонею Матвієнко та виконання дуетної пісні "Мій милий", яка понад три місяці очолювала головні чарти країни, а відеоробота набрала майже 4 мільйони переглядів на YouTube.

Найяскравіший сюрприз чекав на слухачів на екваторі концерту. До команди музикантів Lama приєднався ще один гітарист, Костянтин Шелудько (Ульмо Три), з яким виконавиця нещодавно випустила дуетну пісню "Любов починається".

Артисти презентували композицію у live-версії вперше, що викликало неабиякий сплеск емоцій у глядачів, підтвердженням того стали численні прохання публіки виконати композицію на біс.

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