Злата Дзюнька потрапила в топ-10.

11 грудня в Єревані відбулося дитяче Євробачення-2022. Представниця України Злата Дзюнька виступила під номером 16 з піснею "Незламна".

Злата виконала пісню українською та англійською мовами. Відомо, що "Незламна" присвячена всім українцям, які змушені жити в умовах війни.

Журі оцінили виступ Злати в 47 балів, дозволивши зайняти їй 10 місце в турнірній таблиці. Трохи врятували ситуацію глядачі, які поставили Дзюньці 64 бали. У підсумку зі 111 балами українка посіла 9 місце на Дитячому Євробаченні-2022.

А ось переможцем конкурсу став представник Франції - 13-річний Ліссандро. Він запалив сцену, виконавши пісню "Oh Maman". У сумі він набрав 203 бали, що і зробило його переможцем. На другому місці Вірменія зі 180 балами, на третьому - Грузія (161 бал).

Що відомо про Злату Дзюньку

Злата Дзюнька родом з міста Рава-Руська Львівської області. Вперше вона вийшла на сцену в 6 років, а в 14 закінчила музичну школу. Молода співачка співпрацює зі знаменитістю ILLARIA.

Вони разом створили пісню "Незламна", яку Злата представила на Дитячому Євробаченні.

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