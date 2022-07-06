Ці пісні вже підкорили TikTok.

Головна зброя українських артистів - музика. Саме своєю творчістю вони зараз підтримують людей і підіймають бойовий дух. Пропонуємо вам послухати топ-5 нових пісень, які ви будете наспівувати весь день.

Chico & Qatoshi - Ластівки

Ця пісня про повернення додому і про те прекрасне, що чекає на кожного з переселенців. Ми впевнені, що ви вже напевно чули цю пісню в соціальній мережі TikTok, а "ластівки ластівки ластівки" крутяться у вас в голові.

"Ех, блін, повернусь додому, а там

Ластівки ластівки ластівки

Ромашки ромашки ромашки

Вишні черешні вершки

У моєму серці назавжди"

CHEEV - Гарно так

Ця пісня також стала популярною завдяки соцмережам. Багато відомих артистів вже зняли під неї кліпи в TikTok, а тепер і ваша черга. Більш того, меломани впевнені, що цей трек стане справжнім хітом і підірве всі музичні чарти.

SHUMEI - Пробач

Всі ж пам'ятають кавер SHUMEI на пісню "Біля тополі"? Так ось, тепер його проникливий і злегка хрипкий голос звучить в кліпі на пісню "Пробач", головною героїнею якого стала блогерка Саша Бо.

Positiff, Michelle Andrade, Alina Pash - Перед світанком

POSITIFF, Michelle Andrade і Alina Pash об'єдналися в пісні-подяці непереможним українським героям, які борються за свою Батьківщину. У новому треку артисти вшановують відвагу і хоробрість наших захисників сміливими хіп-хоп бітами, що переплітаються з українськими народними мотивами. Це нагадування, що, як би не було складно, необхідно вірити у світле майбутнє. Адже українців неможливо зламати. Ми виборемо свободу і відбудуємо зруйноване. І буде хлинути слава Україні по всій Землі.

MamaRika - Як ти там живеш

Ця пісня була написана ще задовго до 24 лютого, але в наші дні набула зовсім іншого змісту. Кожен українець знайде в ній свій біль, адже мільйони з нас зараз далеко від найдорожчих людей і відірвані від звичного життя.

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