Головна зброя українських артистів - музика. Саме своєю творчістю вони зараз підтримують людей і підіймають бойовий дух. Пропонуємо вам послухати топ-5 нових пісень, які ви будете наспівувати весь день.
Chico & Qatoshi - Ластівки
Ця пісня про повернення додому і про те прекрасне, що чекає на кожного з переселенців. Ми впевнені, що ви вже напевно чули цю пісню в соціальній мережі TikTok, а "ластівки ластівки ластівки" крутяться у вас в голові.
"Ех, блін, повернусь додому, а там
Ластівки ластівки ластівки
Ромашки ромашки ромашки
Вишні черешні вершки
У моєму серці назавжди"
CHEEV - Гарно так
Ця пісня також стала популярною завдяки соцмережам. Багато відомих артистів вже зняли під неї кліпи в TikTok, а тепер і ваша черга. Більш того, меломани впевнені, що цей трек стане справжнім хітом і підірве всі музичні чарти.
SHUMEI - Пробач
Всі ж пам'ятають кавер SHUMEI на пісню "Біля тополі"? Так ось, тепер його проникливий і злегка хрипкий голос звучить в кліпі на пісню "Пробач", головною героїнею якого стала блогерка Саша Бо.
Positiff, Michelle Andrade, Alina Pash - Перед світанком
POSITIFF, Michelle Andrade і Alina Pash об'єдналися в пісні-подяці непереможним українським героям, які борються за свою Батьківщину. У новому треку артисти вшановують відвагу і хоробрість наших захисників сміливими хіп-хоп бітами, що переплітаються з українськими народними мотивами. Це нагадування, що, як би не було складно, необхідно вірити у світле майбутнє. Адже українців неможливо зламати. Ми виборемо свободу і відбудуємо зруйноване. І буде хлинути слава Україні по всій Землі.
MamaRika - Як ти там живеш
Ця пісня була написана ще задовго до 24 лютого, але в наші дні набула зовсім іншого змісту. Кожен українець знайде в ній свій біль, адже мільйони з нас зараз далеко від найдорожчих людей і відірвані від звичного життя.
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