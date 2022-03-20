На концерті для України зібрали 20 тисяч євро.

У Берліні на Благодійному концерті для допомоги Україні загалом було зібрано 20 тисяч євро.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

Згідно з повідомленням, благодійний концерт відкрив 16-річний син гвардійця НГУ зі Львова.

"Єгор Бахмут - учень Державного музичного ліцею ім. Соломії Крушельницкої. Його тато – військовий хірург, мати служить у Національній гвардії. З початком повномасштабної збройної агресії проти України юнак самостійно виїхав до Німеччини, аби мама й тато спокійно боронили рідну землю", - йдеться у повідомленні.

Музикант виконав твір Mazurka Фредеріка Шопена. У концерті також взяли участь українські зірки світу класичної музики.

На заході були присутні Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФНР Андрій Мельник та Президент Німецького Червоного хреста Герда Хассельвельдт.

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