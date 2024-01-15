Кожен українець може обрати свого фаворита.

У застосунку "Дія" розпочалося голосування за склад журі Національного відбору на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Ця новина з'явилася в телеграм-каналі сервісу державних послуг "Дія".

Опитування триватиме з 15 до 22 січня 2024 року. Свій голос можуть залишити усі користувачі, які страше 14 років.

Також у телеграм-каналі сервісу написали детальну інструкцію, як можна віддати свій голос: потрібно зайти в застосунок "Дія", далі натиснути кнопку Сервіси, потім Опитування і обирайте свого фаворита з 9-ти кандидатів.

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Кандидати в журі

Далі був представлений повний перелік кандидатів в журі. Ними стали:

Олександр Варениця - музичний експерт, журналіст та піар-фахівець

Андрій Данилко - Народний артист України

Джамала - співачка, переможниця Євробачення-2016

Олена Коляденко - продюсерка, режисерка-постановниця

Катерина Павленко - лідерка гурту Go_A, фіналістка Євробачення-2021

Сергій Танчинець - Заслужений артист України, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Євген Тріплов - музичний продюсер та автор пісень

Євген Хмара - композитор та піаніст

Павло Шилько - теле- та радіоведучий, співзасновник премії YUNA.

До речі, проголосувати можна лише за одного кандидата. Три артиста з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу журі.

"Вибір справедливого журі за вами, українці. Тож не пропустіть", – наголосили в "Дії".

До речі, фінал Нацвідбору на участь у Євробаченні-2024 відбудеться 3 лютого.

Нагадаємо, нещодавно букмекери оновили свої прогнози щодо ймовірного переможця конкурсу. У трійці лідерів опинилася Велика Британія, Україна та Швеція.

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