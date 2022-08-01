Користувачі мережі відзначають, що у росіян не залишилося нічого людського.

У соціальній мережі TikTok активно висміюють росіян, які знімають відео під українські пісні, які з початку війни стали своєрідним гімном про непереможність нашого народу, силу духу та про матерів, які щодня уберегають своїх дітей від жахів війни.

Так, росіянка, яка назвала себе патріотом своєї країни, зняла ролик у білій футболці із символом вторгнення РФ в Україну, під українську пісню Stefania, з якою гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022.

"Українська пропаганда розбудила щось страшніше за Путіна. Російський патріотизм", - підписала ролик божевільна росіянка.

Повз цей ролик не пройшли й українські користувачі мережі. Вони обурюються таким вчинком росіянки.

"Зовсім тупоголова", "От би ваших рідних в Україну під бомбардування", "Російська пропаганда вже настільки проїла їхній мозок, що це мотлох, а не люди", "Нелюд, ваша армія вбиває мирних жителів, а ви знімаєте відео під наші пісні ", "У вас не залишилося нічого людського, тварюки", - пишуть українці в мережі.

Нагадаємо, раніше росіяни вкрали українську пісню Софії Ротару.

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