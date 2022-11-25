Над відео Злати Дзюньки працювали майже два місяці. Ситуацію ускладнювали обстріли з боку РФ та повітряна тривога, через що знімальний процес призупиняли.

25 листопада відбулася презентація кліпу представниці України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2022 Злати Дзюньки. Кліп на оновлену пісню "Незламна" знімали в укритті, що відображає реалії сучайного життя українців. Як пише "Суспільне", в один із знімальних днів над укриттям, де була знімальна група, літали ракети. Це було у Львівській області.

Зйомки кліпу відбулися в підвалі церкви, куди під час повітряних тривог приходять діти з садочка, розташованого поруч. Ось як кліп прокоментувала сама Злата:

"Це історія про і від імені всіх українських дітей сьогодні. Вони проводять частину свого життя в укриттях. Саме заради дітей дорослі так впевнено стоять на боці правди".

"18 вересня Злата Дзюнька перемогла у Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2022 і десь у цей самий час почалась робота над концепцією кліпу. Ми з командою пропрацювали детальний сценарій, образи та підібрали локації в Києві для зйомок. Презентували ідею команді Злати і мали чіткий план роботи на місяць. Адже кліп мав бути готовий до третього листопада", - розповіла креативна продюсерка телеканалу "Суспільне: Культура" Юлія Дичук.

Хто така Злата Дзюнька

13-річна дівчинка, яка мешкає у місті Рава-Руська, 18 вересня цього року перемогла у фіналі національного відбору на участь у дитячому "Євробаченні-2022". Відомо, що вона була учасницею та лауреаткою багатьох конкурсів і фестивалів, зокрема "Prague Art Festival" у Чехії, "Zvaigzdziu sonata" 2022 у Литві та "Vistula Sounds 2022" у Польщі.

Нагадаємо, дитячий пісенний конкурс Євробачення 2022 року запланований на грудень цього року. Приймає конкурс Вірменія, адже саме їхня представниця (14-річна Малена) виборола перемогу минулого року.

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