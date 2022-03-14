Також репер засудив президента РФ Володимира Путіна.

Російський репер Моргенштерн випустив кліп "12" про війну в Україні. У відеокліпі артист засудив президента РФ Володимира Путіна і все те, що він робить на території України.

Також у кліпі є фрагмент справжньої розмови друга Моргенштерна - Владислава Палагіна - з мамою, яка зараз ховається в бомбосховищі в Одесі.

"Синулечко, ну, так, у нас тут, прям у нас, вранці дах мало не знесло. Ми думали кудись тікати, а потім повернулися на місце. Мовчки сидимо, в погребі бомбосховище собі приготували. Так що, ну, котику, не хвилюйся", - сказала жінка синові в телефонній розмові.

Крім того, Моргенштерн зазначив, що "великим дядькам завжди було все одно на російських солдатів".

"Великі дядьки відправлять на бійню – дядькам завжди було пох*й", - додав репер.

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