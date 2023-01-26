Маша Кондратенко представила нову пісню "Не ходи".

Українська співачка Маша Кондратенко представила нову пісню ліричну "Не ходи", головний посил якої, що жінки не помічають тривожних "дзвіночків", коли засліплені коханням.

В коментарі УНІАН співачка розповіла, що написала цю пісню для всіх дівчат, які переживали болісне розставання, як і вона сама.

"Ця пісня про мене, про мою подругу, про подругу подруги, про чиюсь сестру, про всю жіночу стать. В кожному рядку слова, які описують стан дівчини, що була дуже закохана не в ту людину, яка розбила їй серце і в якийсь момент забрала надію і віру в справжнє кохання", - сказала Кондратенко.

Вона додала, що не потрібно двічі входити в одну й ту саму ріку, адже людина, яка весь час повертається в минуле, може дуже боляче впасти у теперішньому.

"Ніколи не повертайся до тих, хто зробив тобі боляче. Переживи це на самоті, з подругами, з родиною, в творчості - рятуй себе сама, і головне: не шукай порятунок в інших чоловіках, бо це не працює. Я перевіряла (сміється). Сила в тобі, і якщо ти падаєш у глибоке дно - в тебе швидше з’являться сили виплисти наверх", - додала Маша.

Співачка відповіла, чи надихалася при створенні треку "Не ходи" вибуховою піснею Майлі Сайрус "Flowers", яку вона присвятила своєму колишньому:

"Майлі Сайрус - красотка, яка відправила неймовірно крутий меседж дівчатам: в першу чергу, ми повинні самі себе любити, тішити, відноситись до себе ніжно. Бо навколишній світ відображає наш внутрішній, і якщо ми навчимося ставитися з повагою до себе - в наше життя прийде чоловік, який буде віддзеркалювати наше ставлення до себе. Якщо я була б Майлі - зробила б так само, бо люблю такі символічні штуки".

Нагадаємо, Надя Дорофєєва підкорила чуттєвою піснею "Вотсап".

Вас також можуть зацікавити новини: