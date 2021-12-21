Кажуть, це застільна пісня до усіх національних свят.

Напередодні новорічних свят український гурт "Пирятин" випустив сингл про алкогольні напої з політичним підтекстом.

Ліричне відео доступне на YouTube-каналі гурту.

Читайте такожАльбом українського гурту вилучили зі Spotify після скарги бойовика Прілєпіна, а потім повернулиУ пісні з невигадливим текстом ліричний герой перебирає алкогольні напої і надає перевагу будь-чому, але не горілці (яку, до слова, у пісні називають виключно "водка").

"Пирятин" позицією цю пісню як застільну.

"Водку - не буду!" - протестний супербойовик про відповідальний вибір, а також застільна пісня до усіх національних свят. Адже водка – це не тільки бухло, але й ворожий культурний код", - пояснюють музиканти.

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